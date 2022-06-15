基隆高中學生唐于田考上國立東華大學資管系，校方將成立助學專戶，集結社會愛心，助他安心求學。（東華大學提供／羅亦晽花蓮傳真）

基隆高中學生唐于田因相依為命的父親罹癌，曾經沒錢買口罩、一天只吃一個便當果腹，並將所存獎助學金支應父親後事，但他仍克服艱困生活，考上國立東華大學資管系，校方也將成立助學專戶，集結社會愛心，助他安心求學。

唐于田母親自小不在他的身邊，他僅能與開計程車維持家中生計的父親相依為命，但唐父卻在某天一場大病後癱臥在床，家中頓失經濟來源，唐于田不僅要照顧罹患癌症的病父、肩負全家開銷與龐大的醫藥費，還得面臨學測考驗。

由於家中經濟相當拮据，唐于田沒有多餘的錢買口罩，甚至為了省錢，一天只吃一個便當，還得與父親共享，校方得知後，師生、校內扶助會、家長會與校友會均紛紛伸出雙手幫助他度過難關。

不過唐父在學測前2個月住進加護病房，並於學測後離開人世，唐于田不僅把所存的獎助學金全用來支付父親醫藥及喪葬等費用，更逆境向上，刻苦勤學，成功考取6所國立大學。

各校得知唐于田的感動故事，紛紛祭出獎學金提供就讀，其中，東華大學也接洽民間善心團體資助他4年學費20萬元，更有人願意認捐部分生活費，爭取他前往就讀。經唐于田深思熟慮，加上東華大學資工系教授簡暐哲是基隆高中學長，可引導他走向AI人工智慧的領域，因此選擇就讀該校管理學院資訊管理學系智慧商務與知識管理組，今天放榜後確定錄取。

東華大學為了迎接唐于田，已成立「唐于田同學助學專戶」，且目前已陸續有善款入戶，所有款項都會專款專用，讓各界的愛心都能如實用在協助他安心求學和生活。