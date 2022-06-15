嘉里大榮(2608)今日召開年度股東常會，除承認2021年營業報告及各項決算表冊、盈餘分派情況、員工及董事酬勞分派以及董事全面改選案，通過配發1.65元現金股利。

董事長沈宗桂指出，2021年是極具挑戰的一年，受到新冠疫情蔓延的衝擊與全球通膨的影響，造成各項營運成本上漲，包含油料與人力等成本上漲，以及邊境管制下所衍生且加劇的缺工議題。2021年公司合併營收成長5.6％達130億元、稅後盈餘近14億元，每股稅後盈餘2.99元。過去這13年來，從2009年到2021年，公司的年均複合成長率(CAGR)，營收的CAGR達7％、稅後淨利則約為12％，不辜負股東們給予的寄託與支持。

嘉里大榮也持續推動企業永續發展，逐步汰換傳統燈具為LED燈，也加入綠能發電行列，於營業場站屋頂安裝太陽能板，去年度共貢獻612萬度發電量。今年第二季，公司更率先導入電動三輪車，具高積載率且因三輪系統運行安全平穩，市區巷弄配送也能穿梭自如，不管是在綠色運輸再生能源、或是最後一哩配送效率，預期能帶來效率提升、企業永續及淨零碳排的效益。

沈宗桂表示，全球新冠肺炎疫情肆虐，人們生活型態及消費行為產生巨變，宅經濟電商貨量大增，大型平台通路的企業客戶亦有所增長。公司將著重冷鏈、醫藥及快遞的服務，以及加強落實一般路線物流的品質管控，以滿足客戶需求為重，依數據分析營運效益，維持成長的動能。

在後疫情時代、宅經濟蓬勃發展的局勢下，公司繼續深耕於低溫冷鏈倉儲與配送以及都會快遞，同時鞏固好醫藥物流、高科技物流等專業特殊物流的服務力道。另一方面，公司持續加強成本管控，全面檢核過時的作業方式與設備器材，提升員工在職訓練，以求充分滿足電商物流中所必備的客製化服務需求。