中央流行疫情指揮中心12日宣布，衛福部長兼指揮中心指揮官陳時中確診，本土疫情延燒引發各界擔憂。港媒評論表示，傳出陳時中康復後就要「轉身」去選台北市長，然有意參選台北市長的交通部前部長林佳龍，近期猛拋議題與政策，這為陳未來選情埋變數；且最新民調顯示，陳、林民調已旗鼓相當，一旦林佳龍氣勢起來，綠營支持者恐不再對陳情有獨鍾、陳時中前景堪憂。

香港媒體《中評社》14日評論指出，陳時中確診後由副指揮官、內政部次長陳宗彥代理指揮官一職。此舉是為陳時中交出指揮官位置「試試水溫」，若可交由副指揮官指揮，那陳就能「華麗轉身」去參選台北市長。畢竟若陳時中確診的這段時間，陳宗彥代理的狀況都沒問題，那就可繼續代理下去；尤其若非醫療專業背景的陳宗彥都能指揮疫情中心，那指揮官之位也不必非陳時中不可了。

評論分析，雖然傳出總統蔡英文力挺陳時中參選台北市長，但林佳龍卻逕自推出台北市願景12項政策，還拋出中正紀念堂轉型議題，不僅直接出牌，更搶到話題與眼球。值得注意的是，當林佳龍選勢頭一旦起來，綠營基層支持者是否還獨鍾陳時中選台北市長，就很難說了。

評論強調，《震傳媒》13日公布一份民調，陳時中或是林佳龍參選台北市長都是排名第三，雙方「旗鼓相當」，但若陳時中參選蔣萬安民調第一，林參選反而是黃珊珊的民調第一。這個結果頗值得玩味，也可作為蔡英文、民進黨高層徵召陳或林參選的判斷。