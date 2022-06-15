鳳凰（5706）今日召開111年度股東大會，通過各項財務報表、盈餘分配、盈餘轉增資發行新股案，配發股東股利132,992,627元，每股現金股利1元、股票股利1元。新冠肺炎疫情持續嚴重影響旅遊業，公司以出售不動產及投資收益等因應措施，難能可貴的交出獲利成績單。

近期國際解封速度加速，台灣也縮減居隔時間，散客自由行需求增加，以美國、日本、韓國、東南亞、歐州等地區詢問度較明顯提高。2023寒假過年檔期，已有不少旅客搶訂旺季機位並完成開票。鳳凰持續優化「機加酒輕鬆GO」訂位機制，讓旅客依需求快速搜尋出最適合之班機飯店產品組合，並即時確認，輕鬆完成預訂。另也提供自由行機加酒產品，包括歐洲河輪、Bus tour、巴黎、布拉格、英國、北歐等機加酒。美國國家公園、加拿大極光、土耳其、紐澳地區自由行。

國人最愛的日本線，除依正常航班路線班次陸續恢復增加產品，並已與虎航洽談下半年東北新潟及四國岡山、高知包機及華航11月山陰地區鳥取賞楓包機，以因應團體解禁需求。

郵輪部分；歌詩達郵輪船票「翡翠海岸號」搭上2023年1/21日過年春節檔期航程已上架。2023年3-8月「盛世公主號郵」輪東北亞包船申請，規劃約40航次。其他路線也積極規劃疫後產品,待適當時機上架。

期待疫情緩和，政府訂出明確邊境解封及解除團體出境旅遊禁令時程，好讓業者為旅遊市場早日恢復正常做準備。