大陸5月份經濟數據優於預期，A股半日收漲逾1％。

香港信報報導，上證指數15日開盤後漲幅顯著擴大，最多漲47點或1.44％，高見3,336點，半日收報3,335點，漲46點或1.41％，成交額為人民幣（下同）3,731.9億元。

深成指開高走高，盤中高見12,206點，漲182點或1.52％，半日收報12,201點，漲177點或1.48％，成交額為4,039.53億元。

滬深300指數收報4,300點，漲77點或1.84％，創業板指數收報2,577點，漲29點或1.14％。

各類股個別發展，金融股漲近5％，水泥、房地產漲逾2％，有色金屬、鋼鐵、化工股靠穩，石油股逆市跌逾2％，煤炭、電力股偏軟。

大陸國家統計局15日公布，5月份規模以上工業增加值年增0.7％，社會消費品零售總額下跌6.7％，前5月大陸固定資產投資增長6.2％，均好過預期。