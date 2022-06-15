通膨隱憂加重，萬物皆漲，永慶調查顯示，近三年來房價漲幅達20.1％，薪資漲幅僅4.3％，房價漲幅是薪資漲幅的4.6倍，其中台南房價漲幅是薪資漲幅的8.9倍，最為驚人，而新竹市則是房價、薪資漲幅落差最小，僅2.4倍。

永慶房產集團以實價登錄的以及勞工平均提繳工資統計，全台住宅平均總價從2019年的1,006萬元，漲至去年的1,208萬元，三年內購屋者增加了200萬元的負擔，漲幅約20.1％；勞退平均提繳工資從2019的每月3.94萬元，漲至去年的4.11萬元，月薪約多出1,700元，漲幅約4.3％，雖然勞工薪資有所上漲，比起房價漲幅仍相當微小。

對比各大都會區房價及薪資的漲幅，北北桃以外的都會區房價漲幅均逾二成，台南更高達34％；薪資則以新竹市漲幅達9.1％最高，此外台北市、新竹縣、高雄市也超過4％。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，目前台灣房價所得比已追平歷史高點的9.46倍，遠遠高出世界銀行定義合理房價所得比的4～6倍，近年房價飆價，上漲的速度超過多數受薪階級負擔能力範圍，要光靠薪資達成購屋夢想，愈來愈不容易。

以房價與薪資漲幅的倍數來看，台南市自2019年到2021年平均購屋總價從502萬元，上漲至674萬元，漲幅達34.3％，幅度相當驚人；但平均提繳薪資卻低於全台平均增幅，僅成長3.8％，二者漲幅差了8.9倍，是全台薪資最追不上房價攀升速度的都會區。

陳金萍表示，近年台南市受惠於科技產大廠、公共設施、重大建設進駐等利多議題，替當地房市增添許多想像空間，吸引大量買盤湧入，房價更是出現大幅飆漲的現象，對於原本薪資就薪低、成長幅度又小的當地受薪階級來說，購屋壓力迅速暴增，陷入無力買房的困境。

房價成長速度與薪資差距全台最小的為新竹市，但差距仍有2.4倍。陳金萍表示，新竹市雖因竹科推升新竹地區整體的薪資水準，近年半導體產業蓬勃發展，竹科營收創下新高，帶動近年薪資成長達9.1％，不過近年近年新竹房市投資炒作風氣盛，房價漲幅亦超過二成，高薪資依舊是跟不上房價飆漲速度。