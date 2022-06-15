澳洲獨立決策的薪資設定機關週三宣布調漲全國基本工資5.2％，藉此讓面臨物價與能源價格攀高壓力的澳洲家庭得以喘息。

澳洲公平工作委員會（Fair Work Commission）宣布，經由年度檢視，決定將最低時薪由目前的20.33澳元調升至21.38澳元（14.74美元），預計7月1日實施，估計影響勞工超過200萬人。

公平工作委員會主席羅斯（Justice Iain Ross）表示，在通膨節節揚升的情況下，低薪族群尤其受打擊，考量到生活成本大增以及通膨未來還可能再升，促使該機關做出此決定。