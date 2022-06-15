全球私人銀行瑞士寶盛15日發布《2022年全球財富及高端生活報告》，分析全球24個主要城市的標定高淨值人士消費習慣中常見的商品和服務價格，台北排名進入全球排名第三，僅次於中國上海、英國倫敦；在亞太地區也是次於上海的第二昂貴。

瑞士寶盛私人銀行亞太區研究主管馬修斯（Mark Matthews）15日在視訊會議上指出，亞洲是世界上最昂貴的地區，排名前五的城市中包括四個亞洲城市，有上海、台北、香港、新加坡，高淨值人士藉此能更清楚掌握個人通膨率，總體來看，可以正面反映這些城市作為全球財富中心的地位「不斷提高」。

馬修斯表示，高端生活指數（Lifestyle Index）的研究方式是基於高淨值人士的居住地、購買的產品和服務、甚至他們的興趣，計算出高端生活指數，2022年報告的重點關注高端生活成本的年度變化，2021年商品價格平均上漲15％、服務價格揚升22％，雙雙影響富裕族群的購買力。

台北在高端生活指數調查的24個城市名單上，全球總體排名今年前進一名，就單項商品的價格來看，女士鞋履排名第一，腕表排名第三，自行車和高級餐飲排名第四，女士手袋和高級紅酒排名第五，服飾、餐酒類都是有錢人經常消費的商品。在2021年疫情期間無法自由出國旅遊，以台北為主要群聚地的富裕人士更捨得出手。

馬修斯表示，這一年來標的商品價格和供給極端波動，愈接近2021年底商務艙機票、飯店套房及高級餐飲的價格已普遍反彈，反映了高端消費者慢慢恢復正常生活後，為了享受生活而產生報復性消費。