65歲陳男覬覦張姓老翁擁有多筆土地，取得張翁信任委託賣地，陳男在2011年5月間就賣了5筆土地，付清貸款、稅費共得款1億991萬餘元，竟將錢轉進自己母親帳戶、再低買高報4筆土地，土地都登記在陳母名下、差額近4千萬占為己有，在2014、2015年間偽造女兒名義本票，對外借款480萬元。一審依偽造有價證券等罪判刑2年，可上訴。

陳男在2011年3、4月間透過友人介紹認識張姓老翁，得知他名下多筆土地，佯稱可代為操作土地買賣，不收仲介費，張翁信以為真委託處理土地買賣。陳男在同年5月間就幫他賣掉5筆土地，土地款共1億1442萬餘元，扣除貸款及稅費後，共得款1億991萬餘元。

陳男將土地款全部轉入自己母親名下帳戶、再向廖男及林女購買總價各為1795萬元、2660萬元等多筆土地，卻將土地登記在陳母名下，並偽造出價委託單向張翁低買高報為2937萬及5484萬元，中間差額高達3966萬元則占為己有。

此外，陳男購買南投草屯土地，借用女兒名義登記為所有權人，因急需用款竟偽造多張女兒名義的本票，將土地設定抵押給向蕭男、張男及簡男等人，共借480萬元。

陳男到案坦承犯行，一審法官以他年事已高，犯後態度尚佳，依偽造私文書及有價證券等罪，判徒刑2年。