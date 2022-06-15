陳姓男子酒駕連撞2車1機車1行人，現場一片狼藉，警方將陳男依公共危險罪嫌移送法辦。（民眾提供）

陳姓男子酒駕連撞2車1機車1行人，現場一片狼藉，警方將陳男依公共危險罪嫌移送法辦。（民眾提供）

男子酒駕連撞2車1機車1行人 遭依公共危險罪嫌移送法辦

「全是酒駕惹的禍！」台中市28歲的陳男酒後駕駕自小客車，今天上午沿潭子區勝利路北往南行駛，行至潭子區勝利路187號前，先撞擊停於路邊25歲林男的自小客車，又撞擊57歲許男的自小客車後，再擦撞52歲林男的重機車及71歲的行人吳男；造成陳男及吳男手腳擦挫傷，陳男經送慈濟醫院就醫後並無大礙，警方全案依公共危險罪嫌，將陳男移送台中地檢偵辦。

警方指出，這起酒駕連撞2部自小客車、1機車及1行人的交通事故，發生在今天上午6時53分。28歲的陳男酒後駕駛自小客車，沿台中市潭子區勝利路北往南方向行駛，行至潭子區勝利路187號前，陳駕車先撞擊停於路邊25歲林男自小客車後，接著又撞擊57歲許男的自小客車、52歲林男的重機車後，又擦撞到71的行人吳男，造成陳男四肢擦挫傷及行人吳男手腳擦挫傷。警方表示，其中僅陳男送台中慈濟醫院就醫，並無大礙；陳男經抽血換算酒測值超標，全案依公共危險罪嫌，將陳男移送台中地檢偵辦。

警方呼籲，喝酒不開車、開車不喝酒，行經路口時應注意前方狀況，遵守交通規則，另行經路口時也應注意前方狀況減速慢行，保持安全距離，避免事故發生。

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