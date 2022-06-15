宜蘭高中學生徐宇是數理資優班學生，他兼顧資優班課業與音樂，錄取師大音樂系。（李忠一攝）

大學申請入學今天放榜，宜蘭高中的公立大學錄取率達48.7％。（李忠一攝）

大學申請入學今天（15日）放榜，宜蘭高中有2名學生錄取醫學系，其中林柏毅不僅錄取台大醫學系公費生，還有成大牙醫學系，林柏毅說，他不是很聰明的學生，吸收速度也不快，會投入時間專注念一門科目，而非分心念其他科；雖然到偏鄉服務的熱忱不改，但選擇台大醫還是成大牙醫還在思考中。

宜蘭高中申請入學上榜197人，國立（含市立）96人，公立大學錄取率達48.7％，除了林柏毅同時錄取台大醫、成大牙醫外，游廷偵錄取高雄醫學大學醫學系，李靖萱台北醫學大學牙醫學系；數理資優班的徐宇錄取師範大學音樂系，在資優班中相當罕見。

林柏毅說，母親年輕時在花蓮偏鄉投入教學工作，受到母親的影響，去偏鄉服務是他的初衷，但公費醫生需要的是熱忱，他想成為一名醫師，可是10年、20年後，熱情會不會被消磨殆盡？讓他陷入長考，因此也可能選擇成大牙醫就讀。

徐宇從6歲時開始學音樂，國中時念復興國中音樂班，但他以優異成績錄取宜中數理資優班，資優班的專題研究是數學，但他自始至終的志向還是音樂，主修是小提琴，曾參加全國音樂比賽高中職A組，奪得第6名的佳績。

徐宇說，他放學後會先回家練3、4小時的小提琴，讀書時間被壓縮，但會抓重點讀書準備音樂系考試；音樂上有很多理論是有數學基礎，表達音樂上是感性，但音樂在技術就像數學一樣不能出錯，要求的是正確與技巧完美。他說，雖然念的是師大，但未來的出路他不會侷限在老師這份工作，還是有很多出路可以選擇。