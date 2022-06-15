魅力席捲全球的Netflix影集《魷魚遊戲》去年9月17日上線後，以28天的時間締造觀看超過16.5億小時的輝煌記錄，跨越語言與文化的差異，成為Netflix史上最受歡迎影集，不僅風光獲得韓國國內各大典禮重要獎項，也深受全球各大獎項的肯定，近日傳出消息Netflix即將製作真人實境版的《魷魚遊戲》，最終贏家能獲得美金456萬元（約1.4億元台幣）。

美國Netflix於14日宣布，將製作《魷魚遊戲》的真人實境秀，且已經創立官網，歡迎民眾前來報名，網站顏色以全黑為背景，搭配電視劇中具代表意義的三個符號：圓圈、三角形、正方型作為通道符號，圓圈代表美國地區、三角形代表英國地區、正方型代表全球其他地區，營造出一種神秘的感覺。

官網號稱這會是真人秀歷史上，最大型的真人秀節目，將有456名真實玩家進行遊戲，最高獎金有456萬美元（約1.4億元台幣），世界各地的人都可以報名，唯一的條件是要具備英文口語能力，且官方預告：「賭注非常高，最糟糕的是參加完比賽後空手而歸。」

該節目將取名為《魷魚遊戲：THE CHALLENGE》，估算集數應會有10集，Netflix首席副部長布蘭登·里格 ( Brandon Riegg ) 表示，黃東赫導演所製作的電視劇引起全球瘋狂，而公司決定將它應用在現實，打造充滿緊張和反轉的競技真人秀，每個人都會親身體驗這場魔幻之旅。而實競秀的預告片一出，不少玩家表達驚訝的同時，也發出疑問輸家將會有什麼下場；在電視劇中魷魚遊戲是以生命當作賭注，不過如果在現實這麼做，肯定是違法的，不少網友期待實境秀的懲罰機制，認為輸家應該受到懲罰，但不包括死亡。