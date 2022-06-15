泰國移工沙姓男子今年2月與友人喝完酒後到超商購買保險套準備買春洩慾，但卻遭到拒絕，已經慾火焚身的沙男按耐不住淫慾，竟兩度闖進民宅，要對陌生女子性侵，幸虧被害女子及時呼救，才免於遭受侵害，高雄地檢署偵結，將沙男依加重強制性交未遂罪起訴。

檢方指出，沙男今年2月11日晚間與友人在小港區鳳林路一帶飲酒後，突然性慾高漲，先到附近超商購買保險套，隨後撥打電話給多位雞頭詢價，準備發洩慾火，但疑似因為沙男是泰籍移工，沒人想接客。

已經慾火焚身的沙男無處洩慾，竟盯上附近一處民宅，沙男趁機溜進民宅後，正要潛入房間時，被屋主撞見，沙男便倉皇逃離民宅，但沙男並沒有放棄，仍在附近尋找下手目標。

沙男在民宅屋外不斷徘徊，等到屋主女兒返家時，沙男尾隨進入民宅，並強制控制屋主女兒的手腳，還以手指插入她的嘴巴，企圖不讓屋主女兒呼救，並伸出狼爪對她上下其手，屋主隱約聽到女兒的呼叫聲立即下樓查看，發現女兒正被陌生男子侵犯，氣得上前追打，沙男才奪門逃離民宅，最終沙男仍遭警方逮捕。

高雄地檢署偵查時，沙男否認犯行，辯稱自己當天喝了太多酒，無法控制自己的行為，才做出這樣的事情，但檢方根據他侵入民宅性侵前曾去買保險套，且犯案前後態度相當冷靜，被屋主發現時還能馬上逃跑，因此認定沙男神智清楚，偵結後依加重強制性交未遂罪將他起訴。