高雄市楠梓區惠心街於15日上午10時39分許發生一名女子墜樓，幸好，該名女子從5樓掉至其屋後的3樓頂，意識清楚，無生命危險，由消防局人員送榮總治療，詳細原因警方調查中。
警方初步調查，該名女子疑似有精神方面的問題，因不明原因墜樓。至於女子為何墜樓，警方仍要調查釐清。
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墜樓楠梓女子
高雄市楠梓區惠心街於15日上午10時39分許發生一名女子墜樓，幸好，該名女子從5樓掉至其屋後的3樓頂，意識清楚，無生命危險，由消防局人員送榮總治療，詳細原因警方調查中。
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