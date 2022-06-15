高雄市楠梓區發生女子墜樓案，圖為案發現場。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市楠梓區惠心街於15日上午10時39分許發生一名女子墜樓，幸好，該名女子從5樓掉至其屋後的3樓頂，意識清楚，無生命危險，由消防局人員送榮總治療，詳細原因警方調查中。

警方初步調查，該名女子疑似有精神方面的問題，因不明原因墜樓。至於女子為何墜樓，警方仍要調查釐清。

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