最新實價揭露，台北市出現6筆指標豪宅交易案，包括「聯合大哲」、「信義聯勤」、「潤泰敦峰」，且全數以無貸款方式買進，顯示在央行頻頻釋出升息訊息之下，讓豪客選擇直接現金購置不動產，以降低將來升息導致購屋成本提高的風險。

3月信義區「聯合大哲」一口氣成交3筆交易，其中15樓戶總價3億4805萬元、每坪186.8萬元，買家為僑外資「沛華實業」；5樓戶總價2.05億元、每坪179.2萬元，買家為「沛榮國際」，進一步調查發現，這兩家公司都為沛華集團旗下子公司，主要經營海、空貨物承攬運送服務；此外，同社區10樓戶也有交易，總價1億5,288萬元、每坪169.1萬元，為北投區李姓自然人買進。

大安區「信義聯勤」則在今年首度出現交易，14樓戶成交3.83億元、每坪245.12萬元，由徐姓自然人購入。松山區「潤泰敦峰」20樓戶，5月成交1億8810萬元、每坪206.1萬元，買方為「泰格爾投資」；同社區10樓戶，單價每坪195萬元，買方為信義區邱姓自然人，這幾筆交易全數都無貸款。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，這三個豪宅社區都是位在台北市中心的區域指標豪宅，其中「信義聯勤」社區單價全數站穩200萬以上，享有大安森林公園萬坪景觀，永久棟距吸引豪客的目光；聯合報改建豪宅案「聯合大哲」，位於國父紀念館生活圈，在預售階段時不乏有200萬的交易，近年交易均價則落在每坪175萬元左右；「潤泰敦峰」為近年北市賣座豪宅之一，雖然位於市民大道高架橋一側，但是利用設計種植綠樹，打造垂直森林建築，目前20樓以上高樓層也站穩200萬元行情。