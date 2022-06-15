經濟部次長、台電代理董事長曾文生15日接受網路節目專訪。談到今年夏季供電問題，曾文生強調，今年5月用電負成長，除了天氣因素，5、6月機組歸隊，因此手上有的發電能量，水庫大多滿水位，夏季用電高峰是不會有問題。

Yahoo TV《齊有此理》主持人王時齊專訪曾文生，「夏季用電高峰 台電準備好了？」成為關注議題。曾文生表示，今年供電狀況還不錯， 先講統計數字，截至今年4月底疫情升高、溫度升高，備轉容量率比較低，其他都還不錯，今年5月用電負成長，單一月份的用電量應該是要成長，主要原因是天氣，除了天氣，也有因為5、6月機組歸隊，手上有的發電能量，再加上水庫大多滿水位，夏季用電高峰是不會有問題，「我們可以很篤定地說，需要做的事避免3月操作失誤，造成電網受損的狀況」。

回顧今年的303大停電之後、臨危受命擔任台電代理董事長，曾文生表示，擔任董事長之後很多時間都是關懷用電，台灣供電狀況是一個小地方，卻擁有用電大系統，「超過4000萬瓩的電網，這是很大的系統」，台灣用電成長速度很快，配合經濟發展要快速供電，希望供電能更有效率，但是效率跟韌性會互相對抗。

曾文生解釋，電網韌性就是有餘裕，但是為了要有效率、要滿足供電，這就會受影響，例如電力會有備援，就需要1+1備援，高穩定性會有1+2，兩組1+1 變成剩餘1條備援，但是發生事故時，對系統的衝擊影響就會變大，「303就是這樣的情形」，要把電送出去，發電廠很多集中在南部，會發生南電北送，當電廠、電網在檢修的時候，就會合併線路來維持穩定度，但是卻發生應該是要獨立的的線路，卻因為備援造成困擾，因此就要調整檢修時間，避免在用電尖峰時段，這也是為什麼台電在冬季時、用電雖然相較夏季減少，卻比夏季更忙。