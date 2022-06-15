離岸風電千億元投資來了！經濟部投審會14日批准丹麥商沃旭能源、荷蘭商海龍控股投資彰化離岸風力發電廠，合計總金額逾千億元，離岸風電概念股利多題材夯，15日歡聲雷動，上緯投控（3708）漲逾5％，中鼎（9933）、永冠-KY（1589）、中鋼構（2013）強勢「來電」。

經濟部投審會14日核准及備查重大投資案件計10件，當中最大亮點莫過於離岸風電。當中金額最高及次高者，分別為丹麥商沃旭能源以新台幣486億元、385億餘元貸款持續投資彰化地區離岸風電案件，而第三高則為荷蘭商海龍控股，增資新台幣200億4,539萬9,880元，以經營離岸風力發電廠。

本次投審會核准之三項離岸風電相關投資案，均為動輒「百億級」大案，總投資金額也超過1,072億元。

利多消息也帶動風電概念股15日在台股逆勢竄出，從事風場開發的上緯投控，受風電題材催化，早盤一度觸及漲停，盤中大漲近6％，發電機大同、風力鑄造件的永冠-KY也勁揚逾2％。

工程統包商中鼎近年積極投入離岸風電、太陽光電等綠能領域，股價上漲近4％，而離岸風電水下基礎供應鏈世紀鋼、中鋼構也表現不俗。

中信綠能及電動車ETF經理人張苡琤指出，離岸風電國產化分為電力設施、水下基礎、風力機零組件、海事工程四大類，國內離岸風電發展目前已步入第三階段，國產化越高、取得政府標案機會越大，國內廠商較具利基吃下大單。

此外，張苡琤也提及，去年疫情引發邊境管制，影響外國離岸風電相關技師入境，導致風場興建進度延宕；而目前隨疫情逐漸趨緩，預估相關問題也將緩解，遞延需求今年可望湧現。