近年來因新冠肺炎在全球盛行，隨之而來的口罩文化也帶出一票口罩網紅、口罩女神，來自馬來西亞的正妹「Hannah 娜娜」先前因幾張戴著口罩露出電眼的照片走紅，後來被找出本人IG後，前凸後翹的好身材更是讓粉絲心動不已，最近她曬出自己身穿一件深U黑色T恤的照片，開岔快開到肚臍，大開中門露出東西半球，讓粉絲想入非非。

先前網上瘋傳一張美女戴著口罩站在路邊的照片，圖中她穿著肉色細肩帶小可愛，中空露出小蠻腰，臉上則戴著紅色口罩，一雙大眼與柳眉、白皮膚、長髮自然垂落在一邊，相當吸睛，後來才有網友找出她的IG，發現她是在IG上擁有超過數十萬粉絲的大馬網紅「Hannah 娜娜」。

娜娜走紅後，不時常透過IG跟粉絲調情互動，寫下：「有人在招工作嗎，我最近在招人喜歡」，或是問：「綁頭髮還是放頭髮」，卻配上穿寬大背心的照片露出側乳。而外型幾乎完美的她，先前也不諱言會進廠維修做醫美，先前她透露：「做了線雕臉部/填充蘋果肌，單邊臉部用2條線，蘋果肌注射了玻尿酸2c」，並分享已經習慣讓固定的醫師服務，「讓我越變越美越變越年輕，現在臉只給他做」。

最近娜娜發文喊天氣熱，可見她比基尼上身，魔鬼身材一覽無遺，幾天前她又曬出門穿搭，可見她上半身穿著深U形狀的T恤、米白色外套，下半身穿著輕便的牛仔褲和涼鞋，胸前渾圓半球呼之欲出，引來粉絲讚：「too charming」、「要參加世界盃足球賽才能夠襯托出 Hannah的美麗」、「好圓」、「走到哪露到哪就對了」。