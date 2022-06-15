曲艾玲日前確診康復後，現身馬國賢主持的播客節目《金馬講》分享染疫前後的狀況，並呼籲要用更多耐心面對所有護理人員，因為在防疫旅館期間，受到護理人員非常用心照料，對他們十分敬佩。

談起染疫過程，在曲艾玲一家四口與友人出遊後，由於友人出現身體不適並快篩陽性，讓曲艾玲趕緊快篩檢視身體狀況，果然最終都檢驗出染疫，而在一家人都確診後，曲艾玲坦言有些意外但沒有太過擔心，「我覺得不用太過恐慌，更不用去追究是被誰傳染這些事，因為沒有人會想染疫或傳染，更重要的是在確診後該怎麼做，就是按照指令做相關措施。」

曲艾玲進到防疫旅館開啟10天隔離生活後，和女兒住同房，曲艾玲說：「因為廣播會通知我們早午晚都要量體溫回報，也會通知住民餐點已經在門口可以領餐，等於甚麼事都要透過走廊的廣播提醒大家，我跟女兒都覺得這個情景根本就是在拍《魷魚遊戲》，算是在隔離生活找到點樂趣。」

她透露隔離這10天，女兒多半時間都在線上上課，她則運用時間看書籍或戲劇，甚至可以規劃其他工作安排，反而能好好放鬆休息；而飲食部分，曲艾玲直言當然不能符合每個人口味，但防疫旅館人員已盡量在訂餐菜色有改變，馬國賢聽完曲艾玲分享的菜單後笑說：「這比劇組的飲食還要好吧！」

回歸正常生活後，曲艾玲強調即便康復但未必有「無敵星星」這種事，仍需要做好防疫，在遵從政府措施之下盡量維持該有的生活，用謹慎但不恐慌的態度來面對疫情，曲艾玲與馬國賢也呼籲民眾能對於護理人員少點責罵，多點體諒，心態更正向對於免疫力也是幫助。