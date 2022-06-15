高雄市地政局2022年第2季開發區土地標售15日開標，共計推出9標11筆建地，共吸引包括皇苑、華友聯、龍騰等大咖建商投標，總計22封標單競標，除暫停標售的第8標外，最終8標10筆土地通通順利標脫，市庫總進帳約23.2億元，其中總價最高的楠梓高大特區住3用地，由信義開發以12.76億元得標，溢價44.2%，信義開發表示，秉持信義企業集團照顧6大關係人、賺取合理利潤的核心理念南下布局。

15日高雄市地政局開標，第8標因為使用分區界線有疑慮，暫停標售，其餘全數標脫。

受惠台積電設廠，掀起高雄房市持續高溫，特別是廠址所在的楠梓，本季釋出高大特區藍田中段361地號1800坪住3用地，為本季最大面積、底價最高的標的，堪稱是眾所矚目的焦點，共有2封標封，由華友聯與信義開發進場競標，同時皆出價超過11億元搶購。

信義開發大手筆加價3.9億元，以總價12.7億元奪標，溢價率達44.2%，得標單價70.9萬元，改寫同區段、同地目市場最高成交價每坪61.7萬元的紀錄，成為本季最高總價及溢價雙冠王！

高雄房屋市場調查協會榮譽理事長蘇永仁說：「照信義開發這樣標法，過7字頭是很離譜。」目前高大特區的成交落點約在30~31萬元，預估該地未來成交價站上單坪35萬元，顯示建商看好後續台積效應。

信義開發表示，信義開發過去在雙北推案深獲肯定，考量中南部發展急起直追，也會帶來居住需求，因此秉持信義企業集團照顧六大關係人、賺取合理利潤的核心理念南下布局。

而本季標售人氣王為仁武八卦段68及74地號，2筆合計386坪住四用地，共吸引6封標封，吸引包括龍騰、台灣金聯等投資人進場，最終由在地建商豐嶸建設以自然人名義，以約1.9億元總價奪標，溢價率達37.9%，同時得標單價50.2萬元，創下該區段歷史新高單價！

台灣房屋仁武7+1工商加盟店店長黃明智表示，仁武八卦段土地為建商的人氣王，去年第3季標售，就曾吸引了30位投資人爭搶，此次釋出的基地左右兩側皆有新大樓建案推出，其中永信建設的「永信耘川」今年4月每坪成交單價已達28.1萬元，推估周邊未來推案單價將朝坐3望4發展。

本季釋出位於中都重劃區新都段35地號，245坪住三用地，由皇苑建設以郭姓自然人名義及宏舜開發互相競搶，最終由皇苑建設以總價2.2億元得標，溢價率28%，每坪得標單價90.2萬元，雖未突破老新餐飲集團在2020年第2季同區段標售中創下的102萬元單價紀錄，不過仍為本季單價王，建商實力強勁。

蘇永仁表示，從本次土地標售僅22封標單競標的熱度來看，稍微反映房市現況，以往高大特區土地釋出，會有蠻多人競標，不過這次只有2標，顯示熱度趨緩，又有打炒房政策影響，建商標地轉趨審慎評估。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，工料雙漲，高雄又受台積電設廠利多，房地價皆處於攀升期，建商成本上揚，未來房價也更難定，部分建商改與同業攜手，採合資合建方式獵地推案，減輕資本負擔，或是直接暫緩進場，先將手上庫存地及新案消化再說，短期內投資意願與出價趨保守，也讓本季標售熱度表現「暖中帶涼意」，投標參與度及議價率較以往收斂。