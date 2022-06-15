【LIVE直播】3＋4今正式上路 白帶魚銷陸外包裝驗出新冠陽性｜2022.06.15

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增6萬8939例，境外26例，並新增143死，今年以來，本土確診總人數突破300萬例，總共累積304萬4248例。另外，邊境再度攔截到26例BA.4、BA.5境外移入個案，國內累積31例亞變異株個案。

今天新增6萬8939例，境外26例，並新增143死，另新增中重症392例，分別為中症227例，重症165例。指揮中心代理發言人羅一鈞表示，國內疫情仍呈現北部緩降，中南部還是高原，由於每天通報數有起伏，與上傳通報的量以及假日有關。後續可在看周四、周五的走勢，再來與上周比較，不過本周與上周相比，應會呈現全國下降趨勢。

指揮中心表示，今日新增之68,939例本土病例，為33,178例男性、35,736例女性、25例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市(10,756例)、高雄市(10,001例)、新北市(8,348例)、臺南市(6,987例)、桃園市(5,845例)、彰化縣(5,541例)、臺北市(4,387例)、屏東縣(3,150例)、雲林縣(1,716例)、苗栗縣(1,676例)、新竹縣(1,552例)、南投縣(1,486例)、嘉義縣(1,283例)、新竹市(1,227例)、宜蘭縣(1,221例)、花蓮縣(901例)、基隆市(837例)、臺東縣(789例)、嘉義市(783例)、澎湖縣(279例)、金門縣(141例)、連江縣(33例)。

143例死亡個案中，新增一名30多歲男性，本身沒有慢性心臟病，沒有接種疫苗，染疫後惡化併發肺炎，合併心衰竭肺水腫，6月7日發病，7日當天確診，11日死亡。

境外移入個案，今天再度新增26例Omicron亞變種變異株BA.4、BA.5，國內共累積31例。指揮中心日前公布國內出現1例BA.4個案，加上今天6例，累積有7例。BA.5今天則新增20例，累積共24。

今天新增的亞變異株個案入境國部分，以美國為大宗，共有8例，其次為德國6例，西班牙4例為家庭群聚，都是在機場唾液採檢出來，分別是6月12~14日這三天採檢確診。