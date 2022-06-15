111學年度大學申請入學放榜，北市私立東山高中成績亮眼，汪若倢、朱蘇彥、許華翔高中金榜錄取台大醫學系，還有高二跳考的江昀叡錄取台大機械工程系，成果豐碩。

談到準備醫學系面試的艱辛過程，汪若倢說，台大醫二階考2題化學相關題目，面試也是關鍵，因為大家成績都很好，要把獨特性表現出來。

許華翔和朱蘇彥也分享自己的面試經驗，他們的共同想法就是，台大面試時，要保持謙虛態度，教授都會觀察小細節，比如將物品回復原狀、禮貌等等，面對挫折如何自我調適，因為在職場上也會遇到。

東山學子中，有位錄取慈濟醫學系的侯昱佑，從醫的初心更令人動容，侯的母親為花蓮原住民，外婆住在簡陋的鐵皮屋，還有慢性病，曾因受傷後未及時獲得醫療救援的經驗，他觀察花蓮吉安偏鄉缺乏醫療資源的狀況，所以希望日後能在花蓮或其他偏鄉服務。

東山高中表示，本屆畢業生，是受到疫情影響最大的一群，從高一下學期疫情開始蔓延，中間經歷了多次線上課程達數月之久，因此對於醫學相關科系，成為了今年東山學子的首要目標，另外因疫情期間，經濟衰退，唯有「護國神山」屹立不搖，工程相關科系也是二類同學的首選。

東山高中表示，今年錄取頂大的同學有近九成都是選擇醫學或工程類的科系，比例很高。

今年也是108課綱首屆學生參加大學升學考驗的一年，課綱內容強調培養學生成為「終身學習者」，從自主行動、溝通互動和社會參與三面向落實；東山高中指出，積極落實課綱精神，提供同學多元學習的機會。

校方表示，同學除了致力升學之外，也希望多參與各項社團活動，培養人際互動，學習互助合作，並提升自我、擴展視野。