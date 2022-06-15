日前有2名英國人與1名摩洛哥公民因加入烏克蘭軍隊參戰，遭到由俄羅斯支持的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic,DNP）法院判處死刑，引來聯合國、英國、德國等對莫斯科發出譴責。克林姆林宮則對此表示，他們應該譴責的對象是烏克蘭分離主義地區的DNP，而非莫斯科。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，英國並未就艾斯林(Aiden Aslin)和平納(Shaun Pinner)的死刑判決而向莫斯科求助。他們與摩洛哥人沙德旺（Brahim Saadoun）在9日因「僱傭兵行動」被判處死刑。

培斯科夫說:「他們應該向宣判國家當局提出問題，而非俄羅斯聯邦。」聯合國成員中，僅有俄羅斯承認頓內茨克人民共和國是國家，國際皆認定該領土是烏克蘭的一部分。

艾斯林的家人說，當俄烏戰爭開始時，他與平納住在烏克蘭，他們表示，作為烏克蘭武裝部隊的一員，他們應該向其他戰俘一樣受到尊重。沙德旺的家人也表示，沙德旺是烏克蘭公民，應得到相應的對待。

英國則譴責對烏克蘭公民的判刑嚴重違反《日內瓦公約》。根據公約，戰俘有權獲得戰鬥人員豁免權，不應因參與敵對行動而受到起訴。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）14日表示，他將採取一切措施確保兩人獲釋。