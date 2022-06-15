繼大陸暫停進口石斑魚後，大陸國台辦發言人馬曉光今（15）日在記者會上透露，大陸海關稍早從台灣輸入的冰鮮漁產品外包裝樣本中，檢測出新冠病毒核酸陽性，因此對該企業祭出暫停進口申報一周處置。之後確認為白帶魚產品，但被視作有進一步打壓台灣商品嫌疑。但實際上回顧疫情以來，大陸官方已多次在進口商品包裝驗出病毒，例如厄瓜多爾凍南美白蝦，韓國進口的韓服，甚至也有過因此拒收1000個貨櫃的印度蝦。

事實上這些封鎖拒收行動，也確實可能影響到企業甚至整個產業。2020年北京的新發地市場用於切割進口鮭魚的砧板驗出新冠肺炎病毒的消息，除讓北京各大超市緊急將進口鮭魚下架外，也導致各國鮭魚企業因此一度被排除在大陸市場而受創。

當時包含挪威皇家鮭魚、挪威美威集團(Mowi)和Salmar等歐洲主要鮭魚供應商，股價都一度重挫多達5％到7％。

而在2021年時，大陸海關總署也曾公告，從印度進口的5批次凍南美白蝦的6個外包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性，因此當下拒絕接收1000個貨櫃的印度蝦外，也同樣對多家印度水產品生產企業實施暫停產品的進口申報1周。