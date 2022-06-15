力麒(5512)今(15)日舉行股東會，董事長郭淑珍表示，諸多原因綜合影響下，目前房市去化速度放緩，但是營造成本大增的情形下，建商也需要反應成本，房價不會跌，想買房子現在就是好的時間！

力麒今年推案量將達93億元，包括成屋銷售的「力麒家家富富」以及邊建邊售總銷42億元的「力麒天沐」。郭淑珍說，力麒天沐規劃為大坪數，一戶要價上億元，但有很多客人自己找上門，目前已賣了8戶，約在3成左右，現階段正在裝修趕工當中，預期年底會完工，明年將可認列入帳。

力麒在觀光領域也布局多年，在宜蘭、日月潭等地都有飯店，郭淑珍說，疫情一開始很辛苦，大家都不敢出門，後來漸漸能接受後都選擇去郊區渡假，旗下飯店業績維持平穩，今年首季甚至是有盈餘的，到4月則是接近持平。她說，正在裝修中的日月潭力麗酒店位於日月潭伊達邵，有200多間房間，希望力拚在年底營運。

郭淑珍曾有「購地女王、標地女王」的美稱，她認為，近兩年因為預期心理，中南部房市進行補漲，城鄉差距已經拉近，自己是覺得漲得有點高了，公司推案仍將鎖定大台北地區。但是，雙北地區土地取得日益困難，土地價格一定還會上漲。

郭淑珍無奈的說，全部原物料都漲，漲幅至少超過3成，建商只是加工業將本求利，買地加工後出售，現在鋼筋雖然價格已較平穩，但水泥價格還在漲，再加上疫情外勞人數也夠，缺工缺料問題很大，要房價下跌真的不可能。