第7屆「金門文化獎」得主之一黃振良-地方文史。（金門縣文化局提供）

第7屆「金門文化獎」公開甄選，今年共有黃振良-地方文史、陳為仕-歌仔戲、鑼鼓隊等2位得主。評審委員給予高度肯定，幾乎全票通過。縣文化局將視疫情發展，擇期由縣長楊鎮浯公開表揚。

「金門文化獎」以金門籍、年滿70歲以上，長期從事文化藝術活動，有傑出事蹟且對家鄉有貢獻者為獎勵對象。得獎者頒給文化獎章、證書及拍攝紀錄片，每人並頒發獎金新台幣10萬元。

今年第7屆文化獎，共有5位候選人，縣文化局聘請國立金門大學校長陳建民、文化部文化資源司司長洪世芳、國立成功大學教授陳益源、金門美術學會理事長吳鼎仁、金門睿友文學館館長陳長慶、第3屆文化獎得主李清海等7位學有專精社會公正人士組成甄選小組負責遴選及評選工作，重點包括候選人的學經歷、專業、傳承及對地區文化貢獻在內，評審結果陳為仕、黃振良高票獲選。

2位得獎人簡介和得獎原因如下： 一、陳為仕，金門人，生於1934年，現年88歲。曾任金沙鎮民代表會第二、四屆鎮民代表、麗英歌劇團團長、復興鑼鼓隊創立人、歌仔戲＆鑼鼓隊薪傳講師、陳為仕民俗樓籌建人，為歌仔戲團與鑼鼓隊投注畢生心血，傳承技藝在島鄉，足跡踏遍各聚落與學區，長期從事文化藝術活動及教學，對金門及家鄉何厝有傑出貢獻。1958年組織麗英歌仔戲團。後又組織復興鑼鼓隊，熱心推廣民俗文化，另自創十餘首歌仔戲詞曲及鑼鼓隊曲調。將畢生的心血，興築了頗具規模的民俗樓，一心闡揚民俗文化，一生致力技藝傳承。

二、黃振良，金門縣金沙鎮西園村人，生於1948年，現年74歲。曾擔任國小教師33，退休後成立金門縣采風文化發展協會，並擔任1、2屆理事長。長期從事金門地方文史、閩南文化及鄉土語言調查研究工作。現任金門縣文化資產審議委員、中國河洛文化研究會理事，並受聘為廈門市閩南文化研究會顧問，擔任金門觀光解說員培訓，參與閩台兩地各種文化研究會，積極推展金門文化。著作有《金門古式農具探尋》、《金門民生器物》、《浯州鹽場七百年》、《閩南民 系與文化》、《金門古蹟導覽》、《金門戰地文化實錄》等25本。

許績鑫局長指出，金門以「文化立縣」，具有1700年的歷史及深遠文化底蘊，設立文化獎的目的在表揚長期對金門文化有貢獻的傑出文化人，今年5月間特別於中正國小民權路側風雨走廊，設置「歷屆金門文化獎風雲榜」，以燈片看板刊登他們的事蹟，表彰大師們的成就及對故鄉的貢獻，做為後輩學習的對象。