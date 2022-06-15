學生制服一定要繡上名字嗎？立委王婉諭今天在臉書揭露，已收到教育部的公文，111學年起，全國各級學校不得強制學生於制服上繡名字！

王婉諭表示，今年3月時，她在立法院質詢中提到，面對資訊化的浪潮，為了保護學生隱私，保障人身安全，教育部應該要求校方修改目前要求學生於制服上繡姓名的規定。

對於制服是否要繡姓名的問題，王婉諭說，最近他收到教育部的公文，明確提到：「是否規定學生須於校服上繡姓名乙節，應尊重學生個人意願，不得強制且不應有性別差異。」

同時，教育部也提到，未來將函請各校，於 111學年度開始之前，循校園民主程序蒐整學生、教師、家長等相關代表意見後，召開服裝儀容委員會討論學校校服繡姓名事宜，並送校務會議通過。

王婉諭表示，經她與教育部確認後，也釐清了這代表著，從下一個學年度起，各校應該要透過民主程序修正現有服儀規範，並且以不違反研商會議結論為原則。也就是說：今年九月開始，學校要修正規定，不應強制學生於制服上繡名字。

過去一直推動制服不要繡名字的台灣青年民主協會也發表聲明，過去就曾收到許多案例，因學生穿著校服通勤，陌生人於知道學生姓名後，透過社群軟體肉搜到學生個人資料，並用訊息騷擾。此外，經教育部調查仍有四分之一的學校，只有男學生要繡姓名、女學生不用，也明顯違反性別平等教育法。

青民協肯定教育部取消校服強制繡姓名之規定，將是否繡姓名的權利交還給學生自主決定。各校應依法召開服儀委員會，並於會議上邀請學生代表進行校內服儀規範修正的討論，確實取消校服強制繡姓名的規定。

青民協進一步表示，對於是否仍保留繡學號，應尊重各方意見，教育部於下學期也應主動盤點各校規定修正狀況，確保各校都能於時限內完成修法，讓全台各校學生的隱私權都能受到保障。