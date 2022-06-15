自韓國政府於6月1日起開放申請訪韓觀光簽證後，來到駐台北韓國代表部申請簽證的人流絡繹不絕，而以事前預約制進行的訪韓觀光簽證申請，目前的預約狀態則是到7月26日皆已額滿。

訪韓觀光的熱度持續攀升，台灣第一位申請訪韓觀光簽證的黃小姐，就在今天（15）領到了她的簽證。喜歡BTS（防彈少年團）及TXT（TOMORROW X TOGETHER）的黃小姐在疫情爆發之前，每年都會透過2~3次的韓國旅行來紓解工作壓力。因持續延長的疫情而感到非常壓抑的她，一聽到韓國政府於5月19日發表開放辦理訪韓觀光簽證的消息後，馬上就完成了事前預約。預計6月23日到首爾享受13天旅程的黃小姐表示，雖然因疫情機票價格變高，但非常期待久違的韓國旅行。我非常喜歡韓國的美食和咖啡廳，所以到韓國後，打算和韓國朋友們見面吃飯、逛街。

為感謝在疫情爆發兩年多後，台灣首位以觀光目的拜訪韓國的旅客黃小姐，除了最新韓流旅遊指南及KF94口罩外，韓國觀光公社台北支社也將目前作為活動抽獎紀念品之韓國七日網路吃到飽的SIM卡、韓國T-MONEY卡、KAKAO FRIENDS旅行夾鏈袋、萬能轉接頭、環保免電池行李秤等實用旅行小物一套做為謝禮贈送給黃小姐。

目前韓國觀光公社台北支社與駐台北韓國代表部針對前1,000名訪韓觀光簽證領取者，提供上述紀念品五抽一，再贈送KF94口罩的「韓國觀光plus+」活動，歡迎簽證領取者在領完簽證後，至同一棟樓的32樓KOREA PLAZA抽出屬於你的旅遊小物！而入境韓國後，也有「Travel to Korea Begins Again」活動於仁川國際機場韓國觀光公社款待中心進行。旅客們能夠在韓國觀光公社款待中心免費領取歡迎禮包（包含手機支架、面膜、韓國零食、口罩、韓國觀光地標貼紙等）及觀光景點、逛街、體驗活動等130個相關單位/觀光商品之折價券。

韓國觀光公社台北支社李長儀支社長表示，包含6月8日起，入境韓國不論是否有接種疫苗皆能夠享有免隔離，韓國的入境防疫政策不斷地放寬。期待之後台-韓之間重啟免簽政策，台灣與韓國的觀光客們能夠像疫情前一樣，自由地往來。