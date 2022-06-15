台中一對夫妻讓黃姓女友人借住在客房裡，未料，黃女竟爬上人夫的床，與人夫發生性行為，某日人妻返家看見2人赤裸抱在床上睡覺，氣到將2人告上法院求償。台中地院審結，判2人須連帶賠償30萬元。可上訴。

判決書指出，人妻主張與男子阿堂（化名）為夫妻，黃女明知阿堂已婚，卻2021年10月間在她的住處與阿堂發生性行為，且阿堂也多次傳訊息向黃女傾訴愛慕之意，她直到某日返家取物，意外目擊阿堂與黃女裸身抱在床上睡覺，黃女脫下的內褲還閒置在一旁，認為配偶權遭嚴重侵害，提告求償100萬元。

對此，黃女辯稱，她經過阿堂夫婦同意，借住在客房中，平時不會鎖客房，當天她洗澡時，請阿堂暫時幫忙照顧小孩，她洗完澡後，發現阿堂與小孩在床上睡著，她只好隔著一段距離睡在旁邊，否認侵害配偶權。

台中地院法官勘驗證據，發現黃女與阿堂均承認同床共眠，且透過人妻提交的照片證據可知，黃女與阿堂事發時僅穿著內衣與內褲，且2人的對話紀錄中，黃女說，「我們對話要記得刪除，不然被你老婆看到就慘了」，阿堂回應「不會，我手機她不敢動」、「沒你陪睡不著」、「至少昨天有抱一下」等語，認定2人行為已超過正常男女分際，確實侵害人妻的配偶權，酌情判2人須連帶賠償30萬元。可上訴。