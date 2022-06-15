外籍39歲張姓男子於日前半夜行經楠梓區啟昌街，他因不明原因竟然砸毀鄰居監視器及花盆，還狂按門鈴、砸門等。楠梓警方獲報後展開偵辦，通知張男到案說明。張男說因為心情不好，所以做出此舉，願意賠償。警方詢後，全案仍依毀損罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

受害人對媒體表示，他於6月12日深夜原本還想要衝出去跟這名蒙面男子理論，但被家人以安全理由攔了下來。民眾將監視器與過程張貼於臉書社群媒體「我是楠梓人」，抱怨此人太沒有公德心。且張嫌還面對監視器比出中指的手勢，挑釁意味十足。

此案經楠梓分局調閱監視器畫面，掌握特定對象查緝到案。警方調查，張姓男子來台依親居留，他因為妻子重病住院，致心情低落，因不滿日前遛狗時犬隻遭鄰居驅趕，一時氣憤，所以在6月12日深夜砸毀鄰居監視器及花盆。

警方呼籲，民眾遇到不平的事情請發揮耐心與包容心，或打「110」報案，警方將全力維護社會治安，保障民眾的生命財產安全。