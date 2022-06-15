台南市總人口數連續5年負成長，2022年的生育率更不到千分之5.8，為6都之末，市議員呂維胤15日總質詢時，建議市府效法日本籌組跨局處「人口政策因應小組」，並設置到宅照護月嫂平台、增設公托、公設民營托嬰中心等多項人口政策，以搶救人口減少問題。不過，黃偉哲認為，目前並沒有看到提高生育獎勵金後，對全台出生人數的增加有顯著正面效果，只會造成民眾將新生兒戶口申報到發放金額較高的縣市，市府將從不同層面減輕年輕人負擔，增加生養意願。

呂維胤指出，生育率受到生育獎勵、新生兒低死亡、孕婦福利、育兒環境、可負擔房價等因素的影響，因此日本為搶救出生率下跌，2021年設立「兒童家庭廳」的少子化問題跨部門專責組織，從生育獎勵金衍生到增加兩性育兒產假及津貼、孕產婦的照顧與福利、保護兒童身心等政策面向，全面搶救少子化危機的做法，值得市府借鏡。

呂維胤還說，除了生育率6都最低，台南市的生育獎勵同樣敬陪末座，光第一胎獎勵金就足足少了其餘五都1萬元以上；產婦福利也有待加強，目前南部地區唯獨台南尚未編列孕婦產檢交通補助費；至於新北、台中、嘉義、高雄、屏東都推出產後照護媒合平台服務及到宅照護補助方案，市府也應建置「到宅母嬰照護媒合平台」，確保照護人員服務品質，提供產婦更好的月子服務，減輕照顧新生兒壓力。

此外，據統計，2021年台灣婦女產後憂鬱症的盛行率為26.2至42.9％，近10年甚至有增加的趨勢，市府應規畫產後憂鬱症線上諮詢輔導平台，重視母親心理健康。目前台南市僅有1家公設民營托嬰中心，公共托育家園也僅11家，數量嚴重不足；市府應加快腳步增設托嬰中心，並設置24小時夜間臨時托育中心。

市府表示，為減輕年輕人住的負擔，市府針對單身青年、新婚家庭及育有未成年子女家庭提供租金補貼，並持續推動社會住宅興建與包租代管，還增加托育相關設施；針對懷孕待產父母，則提供弱勢孕產婦及嬰兒營養補助，並於2021年起推動「居家安胎服務」計畫，提供設籍本市、懷孕20周以上且須居家安胎的女性，回診交通費、代辦勞務服務、家務協助及餐食照顧、居家護理是訪視費等補助。

此外，今年市府也與台南市月嫂服務人員職業工會合作成立媒合單位，112年度還計畫整合培訓坐月子人員、建立篩選機制、在職人員訓練與後續媒合服務，提供產婦另一種坐月子服務選擇；並將增加臨托服務涵蓋率，除於既有的4處居家托育服務中心定點服務外，還可媒合37區的居家保母提供全日、夜間或假日的到宅或在宅之臨時托育服務，更計畫於善化區家園提供夜間定點臨托，正待中央同意後辦理。