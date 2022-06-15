Selina最近推出品牌周邊商品。（任性eat下提供）

Selina推出品牌周邊商品，開心跟粉絲分享。（任性eat下提供）

任家萱（Selina）創立美食品牌「任性eat下」，這回有別於以往沖泡系列，研發推出2種健康零食威化餅，她開心分享，另闢餅乾戰場心情，「任性eat下其實對於產品沒有受限，只要是好吃、健康、夠寵愛自己的美食，我們都想開發！雖然我平常都是追求均衡飲食，但偶爾還是會想來點小零食滿足一下嘴饞的胃。」

她當時試吃了很多餅乾類型，最後選定威化餅是非油炸的零食、成分單純、內餡的口味變化也多，還剛好搭配我們的飲料，就是個完美下午茶，更打趣說：「試品的過程，再一次讓闆娘我，看到威化餅就發抖。」

她現在與男友小徐甜蜜熱戀，好奇男友是否也喜歡新產品？她透露，「小徐非常喜歡抹茶，試品時他就給了很多意見，像是抹茶獨特的苦味很重要，所以我們團隊特別在甜度上調整，最後的成品連他都很喜歡，尾韻出現的微苦，更凸顯了香甜的美味」。

她日前到南部旅行，不忘好好考察尋找靈感，稱職闆娘這麼形容，「吃到很多好吃、好喝的食物，這種時候我就會特別記下來當作開發食物的靈感，在下次會議時提出和團隊討論研發的可能性，就連出去玩都很任真在工作呢。」