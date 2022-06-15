一對男女專門行竊娃娃機公仔 夜路走多GG警方全面清查

台中市34歲的陳男及29歲的林女，14日凌晨共騎一輛機車，被豐原區員警巡邏發現形跡可疑，警方向前表明身份與盤查；陳男與林女共乘騎車拒絕攔檢加速逃逸；警方於神岡區大漢街攔下兩人所騎乘的機車，兩人仍執意逃跑，將普重機車調頭後向員警衝撞，造成警員林建良右手肘輕微擦傷；警方後將兩人制伏，並懷疑兩人還涉及多起娃娃機公仔竊案，全案依竊盜及妨害公務罪嫌移送法辦外，並正進一步擴大偵辦中。

警方於14日零時40分時許，接獲通報疑似有竊嫌在偷竊娃娃機上的公仔，翁子派出所員警林建良、廖辛根、汪子硯擔服巡邏勤務，於轄內發現陳男、林女兩人行跡可疑，遂向前表明身份與予盤查，惟陳、林二人共乘騎車拒絕攔檢，仍加速逃逸。

警方指出，陳、林二人不顧現場員警及用路人之安全，持續加速蛇行行駛，警員一面尾隨、一面通報線上警力圍捕，在神岡區大漢街115巷39號前攔下，兩人所騎乘的機車，並喝令二人下車接受盤檢，惟該二名犯嫌仍執意逃跑，將普重機車調頭後向員警衝撞，造成警員林建良右手肘輕微擦傷。

員警雖已負傷，但本於職責及地方治安安全，仍對陳、林兩人依法逮捕歸案；警方發現陳男所騎機車的腳踏板上，還有12隻公仔，警方懷疑兩人還涉及他分局的娃娃機公仔竊案，全案除依竊盜及妨害公務罪嫌移送法辦外，全案正進一步擴大偵辦中。

豐原分局長劉安杰表示，法網恢恢，疏而不漏，打擊犯罪是警察責無旁貸的職責，亦是警察工作的核心價值，警察英勇表現以市民的需求為目標，期許豐原分局所有警察弟兄，為了市民的安居樂業與下一代的幸福，一起攜手打拚！