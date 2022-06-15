IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)董事長曾子章表示，近期部份市場需求確有波動，ABF載板供給缺口較先前略降，公司今年對載板漲價有踩煞車。不過，公司聚焦產品市場需求影響不大，今年營收達呈逐季成長目標無虞。

曾子章指出，近年的積極投資建廠將在2025年步入尾聲，相關新產能於2025年底開出，此波新增產能均有簽約、幾乎全被客戶預訂，現在仍有客戶欲安排2025年後的產能。未來至少1～2年的客戶訂單需求及交期均未見調整，維持不錯狀況。

欣興今（15）日召開股東常會，針對近期市場需求雜音頻傳，載板需求是否出現降溫，曾子章會後受訪時表示，後疫情時代的居家工作（WFH）或許有些改變，使近期消費性電子、PC及筆電市場需求有所波動，但網通、高速運算（HPC）等應用需求仍然暢旺。

針對ABF載板及BT載板市況，曾子章坦言ABF載板供需缺口較先前略降，但一般認為主要是成熟製程的中低階產品，至2024年底時需求會較具挑戰，高階產品則因進入同業少、生產難度高，預期至2026年都不會太快遇到挑戰。

而BT載板狀況亦視應用領域而異。曾子章表示，近期許多產業需求出現雜音，目前看來確實有些許影響。不過，欣興的BT載板較聚焦利基型產品，終端產品主要為高階記憶體、網通及5G相關應用，此類特殊領域應用產品的需求仍算健康。

對於載板售價近3年來漲勢驚人，曾子章表示，主因先前產能供不應求且價格早已偏低，因此合理調漲價格反應。欣興向來著重與客戶長期合作，為避免遭逢市況反轉時影響客戶印象，本來就不希望價格每年調漲，因此今年對於漲價有踩煞車，價格維持一定水準即可。

針對近期伺服器出現庫存過高、新款機種未真正量產等疑慮，曾子章指出，近2年來應用於邊緣運算的新款伺服器成長相當可觀，主因此類異質整合應用的載板層數多、面積大，生產難度遠高於傳統伺服器，有切入此領域的載板業者，未來3～5年絕對不缺訂單。

曾子章表示，山鶯S1廠產能重建最快下半年可陸續進行客戶驗證、年底陸續量產，產線仍以BT載板為主、約2～3成為ABF載板。楊梅新廠首期已量產，第二、三期預計未來幾個月完成裝機，後續須花費約3季進行客戶驗證，光復廠則預計明年第三季安裝設備及產線。

因應地緣政治牽動半導體供應鏈布局，曾子章表示，公司目前以台灣及中國大陸為主要生產基地，但內部確有討論是否跟進客戶於國外設廠，包括歐洲、美國、亞洲都是可考慮的布局地點，目前尚未定案，希望3年內有明確方案。