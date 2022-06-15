聚陽(1477)啟動印尼新廠規劃，印尼除成為產能的重點擴充產區，並將同步升級廠房和引進自動化機台，做為高值訂單的生產基地。公司也將眼光望向中南美洲等地，不排除藉由策略合作進行新產區的開發與設立，明年上半年有訂單會在中南美洲生產。聚陽今股東會，通過配息9.5元，為6年新高，已於4/14除息，5/12發放。

聚陽董座周理平看好智慧衣商機，將成為公司下階段轉型力道，該公司切入智慧服飾今年已經進入了第7年，聚陽採取跨業合作，過去曾與國內電子大廠金寶（2312）、新創醫療電子公司奇翼電合作的智慧衣。

據了解，聚陽與金寶(2312)合作的「XYZ」智慧衣，以貼身數據監測運動情況為主，且在台灣電商平台、美國亞馬遜販售；與奇翼電合作的聯名品牌智慧衣則偏向醫療、照護用途，同時有定位與智慧溫控功能提升使用者從事戶外活動的安全度，並可以蒐集心臟、情緒壓力等數據，未來有潛力結合VR／AR遊戲應用擴展應用領域。周理平預估1~3年建立商品化市場，成為公司重點產品。

聚陽注重員工福利和吸引優秀人才加入，為了獎勵這兩年海內外員工在疫情下工作的辛勞，公司主動提高員工福利和調升每月薪資結構，增加了員工每月的可支配所得，使員工充分感受到在幸福企業工作的溫暖，創造公司有如家的歸屬感。聚陽很早就執行員工持股信託，員工參與率高達98%。