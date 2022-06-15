通緝犯涉嫌改槍牟利，三民二警跨區偵破槍械工廠案。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

一名李姓通緝犯涉嫌改造槍枝及子彈出售牟利，他四處躲藏，警方最後終於鎖定他躲在台南安南區，趁他出門時立刻將他壓制，他還一度翻過引擎蓋想逃，但還是被壓制，最後在他隨身包內查扣手槍、槍管、子彈、毒品等；另外到他租屋處執行搜索，還查扣模擬槍、氣動式長槍、贓款3萬元、改造槍彈機具及材料等贓證物，全案依法送辦。

38歲的李姓犯嫌涉嫌改造槍枝及子彈出售牟利，且為屏東地檢署今年發佈的槍砲通緝犯。李嫌四處藏匿難以追查，經專案小組積極佈線，終於追查出他躲到台南，隨即向臺灣屏東地方法院聲請搜索票並與臺南市政府警察局第一分局、第三分局共同偵辦。

警方在他台南市安南區海中街的租屋處下埋伏，等了約10個小時，於13日下午18時40分許，發現李嫌準備外出時上前逮捕，他一看是警察立刻拔腿狂奔，但每條路早都有員警守著，立刻開車圍捕，李嫌還翻過引擎蓋想逃，但自己因此腳踝扭傷，員警拿出辣椒水，他痛得倒地，想跑也跑不掉。

隨後他在隨身包內查扣2支手槍、槍管、39顆子彈、安非他命等不法證物；另帶同前往租屋處執行搜索，另扣獲模擬槍、氣動式長槍、贓款3萬元、改造槍彈機具及材料等贓證物，全案依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌移送臺灣臺南地方檢察署偵辦。

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