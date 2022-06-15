今天在大聯盟場上天使以0：2不敵道奇，輸掉這場「公路大戰」，天使派出「雷神」辛德加(Noah Syndergaard)先發投球，迎戰道奇還未吞敗的岡索林(Tony Gonsolin)，最後岡索林靠著6.1局好投奪下本季第8勝，與藍鳥馬諾亞(Alek Manoah)、太空人韋藍德(Justin Verlander)並列大聯盟勝投王，不過他仍保持不敗金身，1.42自責分率也優於其他兩人。

道奇強投柯蕭(Clayton Kershaw)、伯勒(Walker Buehler)本季接連進入傷兵名單，但似乎對他們戰績沒太大影響，因為泰勒安德森(Tyler Anderson)和岡索林強勢補上空缺，安德森目前戰績7勝0敗，而岡索林則在今天率先搶下第8勝，總計投6.1局僅被敲1安打無失分，送出6次三振2次保送，完美封鎖天使打線，僅在4局被大谷翔平敲出一壘安打。

而道奇打線在4局先馳得點，騰納(Justin Turner)選到保送擠回分數，辛德加雖然撐過此局，但5局遭泰勒(Chris Taylor)敲出二壘安打並盜上三壘，解決兩人後還是被換下場。到第8局貝茲(Mookie Betts)強勢開轟，抓中80.8 mph滑球轟向左外野，為球隊增添保險分，本季17轟也順利入袋，同時累積了40分打點，打擊率目前是.278。

反觀天使打線低迷，全場只有3支安打，其中「神鱒」卓奧特(Mike Trout)貢獻1支一壘安打，大谷翔平敲出一壘和二壘安打，而兩人今天同時在9局開火，大谷翔平甚至將卓奧特送上三壘得點圈，無奈還是被金柏若(Craig Kimbrel)封鎖，飲恨輸掉比賽，金柏若投1局飆出3K，力奪第12次救援成功，但4.19自責分率有待加強。