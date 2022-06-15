台北市議員游淑慧質疑，台北市政府放水，讓大巨蛋不再規畫作為職業棒球比賽場地。遠雄今重申，大巨蛋未來是希望可以打職棒，但未有球團接洽，財務報告不可將不可預估的收入放上去。台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩坦言，文字不夠精確，造成誤解，會再去向議員說明。市長柯文哲將於記者會正式說明。

北市府委託安侯企業管理公司分析遠雄財務模型，以提供權利金談判建議。不過，游淑慧淑披露，安侯所提大巨蛋權利金評估報告中指出「新版投資執行計畫書體育場館不再規畫作為職業棒球比賽場地」，質疑未來大巨蛋不打職棒。

遠雄提供投資計畫書，圖中可見「將積極爭取中華職業棒球大聯盟進駐使用，初期以開幕賽、明星賽及季後總冠軍賽等為優先，並爭取增加季賽場次，長期以爭取職棒球隊作為主場地使用為目標」等文字。（遠雄提供／楊亞璇台北傳真）

陳世浩指出，遠雄的投資執行計畫書確實有提到要找球團進駐，可是不是自己說的算，因巨蛋還沒蓋好，大家都談不定，因此財務計畫沒有估這筆錢，安侯根據財務計畫推算，坦言文字不夠精確，造成誤解，會再去跟議員道歉。

對於游淑慧質疑，安侯竟根據尚未核定的投資計畫書評估提出報告，陳世浩表示，不知道大巨蛋何時完工，原來遠雄預期今年6月完工，10月營運，現在都跳票，因此2020版無法核定。他說，這是雞生蛋、蛋生雞問題，財務計畫目前沒有權利金，如果核完以後就沒有權利金，現在與遠雄達共識將修約，再修改投資執行計畫書，一起正式核定。

陳世浩強調，安侯的只是參考2020投資計畫書評估，例如投資計畫書中題育賽事只有10場，但安侯是以48場去試算，不合理部分都有修掉，遠雄要再回頭修改投資計畫書，營運前應送交2022年版本投資計畫書。

遠雄發言人楊舜欽指出，投資執行計畫書財務報告章節不可把未來不可預估的收入放上去，這是對財務報告書的不負責任，可以預估的是國際賽、明星賽、冠軍賽、邀請賽等，有找過遠雄的才可以放到財務報告書裡面，職棒各球團並沒有任何一家球團來跟大巨蛋有過未來的接洽。

楊舜欽強調，2020年版投資執行計畫書，營運計畫書有提及，大巨蛋未來是希望可以打職棒的，也鼓勵職棒、三級運動發展，認為是雙方看報告書的內容的角度不一樣。他強調，財務報告是財務報告，營運計畫是營運計畫。

楊舜欽強調，跟大家保證巨蛋未來一定會打棒球，即便是沒有主場，相信未來包括職棒明星賽、總冠軍賽，能夠容納越多人越歡迎，此外，如三級棒球、青少棒、青棒，事實上沒有很高的門票收益，但是希望鼓勵棒運的發展，會有鼓勵措施，基於社會責任舉辦。

至於未來是否有球團進駐大巨蛋？楊舜欽說，球團也有他們的考量，每一家球團都比遠雄巨蛋公司的規模大，他們的財務也會來評估到底適不適合大巨蛋當主場，「有的話，展開雙臂歡迎他們」。