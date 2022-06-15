合勤控(3704)今(15)日召開股東會，每股通過配發現金股利0.5元，加上通過辦理現金減資，每股發還1元，合計股東每股將可領1.5元，展望後續，合勤控持續採三家子公司各司其職三路並進，藉此提升獲利及長期競爭力，結合深厚技術能量。

合勤控去年營收256.82億元，毛利率23.6%，稅後純益10.95元，每股稅後純益2.49元，創2011年以來新高。

合勤控今股東會通過每股配發0.5元現金股利，並現金減資一成，每股發還1元，合計股東每股將可領1.5元現金。

合勤控旗下三家子公司，包括合勤科技、盟創科技、兆勤科技分別負責電信、代工及通路等不同市場業務，合勤科技品牌ZyXEL以「協助電信服務營運商開創更多寬頻連網應用的可能性」為品牌宗旨，已經在全球150個區域市場打下根基，盟創則專注網通技術及製造代工，兆勤積極耕耘通路與市場經營。

展望後續發展，合勤控表示，將對內積極提高獎勵並吸納人才，對外則會提升獲利及長期競爭力，結合深厚技術能量。合勤控持續投入新一代寬頻固網、行動通訊、數位家庭多媒體、雲端網路管理、網通安全、智能生活，積極發展10G主動光纖及被動光纖寬頻網路接取解決方案，同時打造5G室外型、室內型、攜帶型完整的5G NR的固定無線接入FWA產品，已經打入歐洲多家行動電信業者。

另外，合勤控今也進行董事改選，董事當選名單包含董事長朱順一、執行長楊國榮、陳玉龍、黃文義、朱品潔、李炳欽，獨立董事則為錢鋒、柳金堂、王晉良。