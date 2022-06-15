員警拿出去年10月分隊群組對話，徐姓小隊長在群組點名柯員，還調駐地監視器要大家「觀摩」。（民眾提供／王惠慧新竹傳真）

25歲柯姓國道警員14日凌晨執勤巡邏時在國道舉槍自戕，警方當下指是「感情因素」，但有員警私下透露，柯員生前遭徐姓小隊長霸凌，除要求柯員掃落葉，還調監視器要其他人「觀摩」柯員，對此警方表示，將調查徐姓小隊長，也會針對事件蒐集事證，絕無隱匿情事。

昨日事發後，國道警六大隊聲明指出，經調查當事人日記與同事對話內容，及其返回高雄家中與母親透露與女友分手無法挽回之相關事證，輕生原因均顯示係因感情因素所致。另柯員因初任警察3年，尚在學習階段，縱使該分隊幹部加強管理要求，亦在合理範圍內，經查無職場霸凌之情事。警方今表示，將針對徐小隊長指控調查，釐清相關細節。

有員警私下透露，竹林分隊會以言語霸凌同事，且長期用密錄器「監督」同事上班狀況，一有錯就被檢舉，讓同事上班壓力非常大，因柯員個性老實、內向，因而被霸凌。

員警也拿出去年10月分隊群組對話，徐姓小隊長不滿柯員將落葉掃到機車停車區，不但在群組點名柯員，還調駐地監視器要大家「觀摩」對方掃地，甚至調閱模範同事掃地畫面給大家看，還說「不要說我針對誰，大家看影片就能知道」。

員警說，徐姓小隊長私自調閱駐地監視器擷取影像，已違反單位內部監視器使用規則，但長官們都睜一隻眼、閉一隻眼，他說徐的作為大家都看不下去，但上級長官卻視而不見。

員警更指出，徐姓小隊長不僅在長官面前抹黑同事，說同事精神有問題、表現差，徐還在駐地2樓房間內圈養數隻龍貓（絨鼠），把公家的寢室當成自己的飼育場、吃公家電費。

另外，員警也說，徐姓小隊長還會罵人「垃圾」、「統調上來的都米蟲」、「不會開手排車不會處理事故」、「一群混吃等死的垃圾」，強調若國道警六大隊再不重視霸凌問題，恐怕會有下個犧牲者。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980