女藝人玉兔(鄭如吟)從《我愛黑澀會》出道後，外型和身材皆保持得宜，儘管忙於各類通告行程，肌膚保養仍十分用心，近來她在社群和大家分享生活，想不到近年多半留長瀏海的她，悄悄把一頭秀髮給減短，「剪了個新瀏海，讓髮型有種放晴的感覺」粉絲見有新造型，都認為超逆齡：「看不出來36歲了！」

照片中，玉兔的頭髮整體長度雖無變化，但大改掉原本的長瀏海造型，可見她額前剪成空氣短瀏海，及眉長度恰好讓她整個人更顯俏麗、精神，搭配甜美又可人的笑容，上衣穿了件黑T恤配上牛仔吊帶裙裝，還特地在長裙下襬處縫上藍色薄紗，手插入裙裝小口袋之中，輕鬆又帶有清新的少女感。

另一方面，玉兔頂著一頭新髮型和老公Howard一起錄影，可見她穿上拼接活力裙裝，露出纖細的美麗長腿，不說無人察覺她肚子內有新生命，不僅和老公牽手合影外，她也乾脆大方貼上老公臉蛋，順便再趁機揩老公豆腐，抱著老公就是一頓狂親，高調頻頻放閃曬恩愛，粉絲都嚐到夫妻新婚的甜蜜喜悅。

網友見到新髮型讓玉兔變更美麗，紛紛留言稱讚：「有剪瀏海欸」、「完全看不出來36歲」、「髮型真的太好看了」、「可愛的笑容太美了」、「好可愛的孕婦」、「親老公的樣子好可愛」、「新的髮型新的心情」而台灣濱崎步王彩樺，同樣欣賞玉兔點「讚」朝聖，玉兔頂著逆齡髮型的女星新樣貌。