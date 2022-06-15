驚爆大巨蛋不打職棒？ 游淑慧氣炸怒嗆：絕對把你們全送監察院

國民黨台北市議員游淑慧日前在總質詢時，驚爆大巨蛋未來不再作為職棒場地使用，讓球迷十分震驚。面對爭議，遠雄今（15）日回應稱未使用不打職棒等相關文字，不過游淑慧指出，她所使用的資料都來自安侯企業管理公司所做的評估報告，若對內容有疑慮要請體育局做說明。

針對游淑慧踢爆大巨蛋「不打職棒」一事，遠雄今表示沒有使用相關文字或用語，並解釋大巨蛋會打棒球也會打職棒，不過因為無法預估職業球團有無在大巨蛋舉辦賽事的意願，才會在財務說明中稱「棒球賽事營收不再列入規畫作為職業棒球比賽場地」，暫時先僅以國際賽、明星賽等非定期賽事做為試算基礎。

不過游淑慧表示，她質詢時使用的相關資料都來自安侯企業管理公司所做的評估報告，而該評估報告則是依據台北市體育局提供的內容，若遠雄對該評估報告有疑慮，要請體育局另做說明。

游淑慧指出，當日進行總質詢時，副市長黃珊珊、各局處不時針對質詢內容進行說明，體育局也在場，但講到此部分內容時，僅市長柯文哲說這項一定會刪除。

此外，游淑慧更秀出安侯在評估報告中提出的警語，稱「由於新舊版本體育競技場次規劃差異落差大，後續建議宜配合體育館之定位，檢討提升運動賽事辦理檔次」。

台北市議員游淑慧指出，安侯企業管理公司所做的評估報告中，清楚表示「新版投資計畫書體育場館不再規畫作為職業棒球比賽場地」。（圖／台北市議員游淑慧提供）