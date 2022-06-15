擔任臨時工的涂姓男子在去年8月因為缺錢花用，他竟到高雄市某處工地偷取一條40公尺長的電線，價值兩萬元新台幣。經檢察官聲請簡易判決處刑，但橋院認為不宜，改以通常程序審理，以踰越安全設備竊盜罪，判處有期徒刑7個月。可上訴。

仁武警方在去年8月獲報，一處工地內有一綑電線遭人竊取，警方經調閱監視器畫面，認為涂男形跡可疑，涉有重嫌。涂男有竊盜前科，他到案後坦承犯行。

法官審理後認為，按刑法第321條第1項第2款，涂男是從該建築工地的鐵皮圍牆缺口縫隙處，徒步鑽入而翻過圍牆，屬於「踰越安全設備」要件。因此依踰越安全設備竊盜罪，處有期徒刑7月。並沒收贓物電線，若無法沒收，將追徵其價額。

涂男雖然是累犯，但他此前的其他犯行均已經被高雄地院判刑，並已於2019年執行完畢。檢察官對於涂男再度犯下竊盜罪，並無主張加重其刑。橋頭地院因此判涂男有期徒刑7個月。