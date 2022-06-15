電價審議委員會預計在6月底召開委員會，經濟部次長、台電代理董事長曾文生15日談到的電價時表示，「主旋律是市場，變奏才是經濟環境狀況」，電價調整後要怎樣讓衝擊降低，要比較平順的來處理，尤其考慮到淨零會有新增投資、電網也需要投資，這些也會增加成本，追求未來綠電、永續的目標，直接間接都會影響到用電成本。

Yahoo TV《齊有此理》主持人王時齊15日中午專訪曾文生。今年電價審議委員會是否會討論出調整電價決議？曾文生表示，電價這件事情，因為這攸關民生，而且大家關注的是通膨議題，雖然各國的汽柴油價格現在還蠻低的」，但台電是極少數沒有調漲的電力公司，這仍須看委員會的決定，這也要看台灣社會怎樣來承受審議結果。

擔任台電代理董事長之後，曾文生立刻請辭電價審議委員會召集人身份，他說，現在都是由經濟部次長林全能在電價開會，但電價的調整與否，曾文生解釋，主旋律是市場，變奏才是經濟環境狀況，跟著市場跑都是大家都要面對的問題，要怎樣讓衝擊降低，要比較平順的面對電價調整，而且未來淨零會有新增投資，企業永續發展、要有綠電生產，雖然短期內會比火力高，但未來會競爭力，再加上電網也需要投資，這些也會增加成本，以及用電隨著淨零碳排時代的到來，台電也有新的目標要去追求，直接間接都會有所影響到用電成本。