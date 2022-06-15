吳映潔（右起）、夏于喬、黃心娣主演《女優，摔吧！》入選富川國際影展。（滿滿額娛樂提供）

台灣首部結合女子摔角與AV女優的性喜劇電影《女優，摔吧！》，由周美豫執導，夏于喬、吳映潔（鬼鬼）主演，雙姝首度化身AV女優，將有大尺度的突破性表演，不管是肢體或是聲音保證帶來衝擊。電影劇本入圍2017年金馬創投電影計畫，也從海外傳回捷報，入選第26屆韓國富川國際奇幻電影節「Merry-Go-Round」單元，同時宣布定檔8月26日上映。

對於入選富川國際奇幻影展，夏于喬表示非常開心與驚喜，可以把拍攝的辛苦化成精彩片段呈現給大家，希望在疫情充滿著世界的期間《女優，摔吧！》用摔出去的力量，帶給大家更多的正面的能量。在韓國人氣不容小覷的吳映潔表示，很開心可以透過這種方式跟韓國的粉絲見面，「希望他們可以看到更不一樣的我，也期待能透過這部作品讓更多人看見我，喜歡我」。

電影中前往日本當AV女優的夏于喬與吳映潔，因為不幸遇到「AV界的寒冬」，沒錢賺的兩人只好認命回台灣，陰錯陽差之下加入摔角俱樂部，與摔角高手黃心娣不打不相識，在經歷重重考驗後3人組成「莓人愛」摔角團體，開啟3人的摔角之路。夏于喬、吳映潔與黃心娣為了演出摔角選手特別做了兩個月的魔鬼訓練，技術與絕招讓職業摔角教練們嘖嘖稱奇，認為3人的水準媲美專業等級。

首度擔任導演的周美豫過去曾任古裝劇《小女花不棄》的總監製和出品人，首部執導作品即入選富川國際奇幻電影展，周美豫表示得知入選當下的心情就是感謝上帝，工作人員獲得很大的鼓舞，也透露《女優，摔吧！》的題材很大膽又新奇，很期待看到觀眾的反應。