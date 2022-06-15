華視新聞資訊台進駐52台後出包不斷，4月20起因內控、字幕等問題，已連續出包10次，NCC在各界壓力下，總算開出第一張罰單，針對4月20早上7時開始，在新聞跑馬燈誤植「新北市遭共軍導彈擊中」等字幕，同日9時二度出包「大屯火山爆發 岩漿滾滾而下」、「台北凌晨下起拳頭大冰雹 市區交通大亂」，分別開出50萬元的罰單，共計100萬元。

第一張罰單是華視新聞資訊台「華視晨間新聞」在111年4月20日7時許於畫面下方快訊播出11則台海戰爭及天然 災害 相關訊息，時值烏俄戰爭敏感時刻，易引發全民不安情緒， 違反 廣播電視法第21條第3 款妨害公共秩序或善良風俗之規定。以廣播電視法第21條第3款、廣播電視法第43條第1項第2款規定決議核處50萬元。

第二張罰單是華視新聞資訊台「 0900 整點新聞」於111 年4月20日9時34分、36分許於畫面下方快訊播出3則災害相關訊息，違反廣播電視法第21條第3款妨害公共秩序或善良風俗之規定。以廣播電視法第21 條第3款、廣播電視法第43條第1項第2款規定決議核處50萬元。