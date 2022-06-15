先前已5連霸的新竹市議員李妍慧15日宣布，不競選連任議員，全力準備2024新竹市立委選戰，黨內湧言會成員出面相挺，李妍慧表示，將在年底的選舉中，積極為所有竹市的民進黨參選人輔選，至於北區議員則交棒給推薦多年任市長林智堅秘書的楊玲宜。

李妍慧15日舉行「傳承接力，前進國會」記者會，湧言會召集人、立委王定宇、趙天麟、北市議員阮昭雄、新北市議員何博文等人，以及新竹市議員曾資程、施乃如和多名里長皆出席。

李妍慧指出，擔任市議員已5屆，一開始就是本土派、深耕地方，20年來遇過政黨輪替、民進黨敗選，坦言曾思考是否循林智堅模式，從議員轉戰市長貢獻新竹新欽，但因黨內角逐的優秀人選很多，為顧全黨內勝選大局，決定在年底選舉全力輔選。

王定宇也肯定李妍慧的決定，認同她不續任議員投身輔選，積極備戰立委，樹立了台灣政治的典範；趙天麟則舉自己過去在高雄艱困選區的經驗，指李妍慧是「未來的立院同事」，期許她銜接進步使命，帶領竹市用全國視野打拼，爭取資源投注前瞻政策，延續新竹市發展遠景。

李妍慧也介紹接棒人選楊玲宜，她曾任林智堅市長秘書，在新竹已服務12年，李妍慧也起許她成為北區進步女力的一棒，以柔韌踏實的服務繼續為新竹市打拼。