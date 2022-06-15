英國石油巨頭BP已經同意買下40%股份，加入成為西澳洲一項大型再生能源計畫的營運商之一；而該計畫很可能成為全球最大的綠色氫生產中心。

「亞洲再生能源中心」(AREH)位於西澳洲內陸，將開發26GW(10億瓦)的風力和太陽能發電能力，每年並將生產160萬噸綠色氫氣，或是900萬噸的氨。

該計畫的共同創辦人InterContinental能源以及CWP全球都希望BP能夠加入該計畫。由於澳洲政府對濕地破壞的擔憂，該計畫一直遭遇阻礙，澳洲政府至今也尚未批准該計畫。

澳洲麥格理銀行(Macquarie Group)也是合作夥伴。另外丹麥的風力渦輪製造商維斯塔斯(Vestas)一度持有2%股份，現在則退出該計畫。

彭博指出，BP不願談論投資入股的財務細節，稱為商業機密。

BP負責天然氣和低碳能源的執行副總裁Anja-Isabel Dotzenrath說，AREH計畫符合該公司從化石燃料過渡到潔淨能源的努力，並且也有助於公司搶占全球氫氣市場10%占比的目標。

Dotzenrath也指出，AREH將成為全球最大再生能源和綠色氫能源的樞紐中心之一，能夠為澳洲或乃至亞太地區的能源轉型做出重要貢獻。

BP表示，現在談論該計畫的總體成本還為時過早，實現全部AREH計畫的資本投資，很可能達到數百億美元，該計畫目標是到2029年開始發電。