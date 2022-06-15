經常上節目或演講的財信傳媒董事長謝金河，傳出遭詐團冒名成立LINE群組，吸引民眾加入投資，刑事局最近這兩個月已接獲3名被害人報案，總財損達1193萬元，警方已循線偵辦中。

謝金河14日在自己的臉書刊登一則被害人來信，一名家庭主婦敘述加入謝金河的LINE群組，跟著謝金河投資黃金交易、參加謝金河的投資理財課程等遭詐過程。謝金河澄清，從未代人操作股票或投資，也不會使用LINE群組拉客，所有LINE群組、FB的廣告全部都是詐騙。

據了解，經常有被害人到謝的公司詢問，才發現自己跟的「謝金河」不是本人，警方認為這些財經名人平時就可以公開提醒民眾注意，避免民眾誤會被騙。

警方表示，近年來假投資詐騙案件頻傳，冒用國內財經人士名義，或假冒媒體電子報頁面誆騙民眾投資的詐騙手法屢見不鮮，警方除積極偵辦，也向民眾宣導反詐騙觀念。但警方在向LINE等通訊軟體業者交涉時，業者卻以母公司當地國家法律規定等理由，拒絕配合下架或停權等措施，令詐騙帳號或群組難以即時遏止，警方將持續結合跨部會反詐騙平台機制，積極推動相關防制作為。