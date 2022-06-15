阿里山公路25.5公里處12日發生2部機車交通事故，造成3人輕傷，不過，其中1部機車在騎士與乘客倒地後，竟在無人騎乘情況暴衝90公尺撞進路旁民宅，幸無波及民宅人員。

嘉義縣警察局中埔分局第四組長鄭惠修今天告訴中央社記者，阿里山公路（台18線）25.5公里處、嘉義縣中埔路段，沈姓男子騎乘機車載乘蕭姓女子於12日上午8時50分左右行經現場時，與反方向陳姓女子騎乘的機車發生碰撞。

沈男、蕭女及陳女皆跌倒在路中，造成3人手及腳部位擦挫傷，由救護車送往嘉義市聖馬爾定醫院治療，並無大礙。

鄭惠修表示，沈男所騎乘的機車在發生碰撞後，在無人騎乘情況下，撞進路旁一處民宅，造成民宅大門損壞，而停放在民宅門前1輛自小客車及2部機車都受損，所幸未造成民宅人員傷亡。

鄭惠修指出，處理員警調閱路旁店家監視器，發現無人騎乘的機車，竟在路上疾駛而過，約暴衝90公尺撞進民宅騎樓；案經警方調查，沈男、陳女騎士的酒測值皆為零，詳細肇事原因仍須調查釐清。（編輯：謝雅竹）1110615